Макрон: поставки дальнобойного оружия Украине не являются эскалацией конфликта
Поставки Украине дальнобойного оружия не являются эскалацией конфликта с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Мы не хотим эскалации на Украине. Но как мы можем поставлять Украине оружие и говорить, что вы не можете использовать его для защиты? Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией», – сказал глава республики (цитата по «РИА Новости»).
28 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал нанесение ударов по военным объектам на российской территории законным действием в соответствии с международным правом, если оно применяется пропорционально.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран ЕС заявил, что снятие ограничений на использование Украиной иностранного оружия для ударов по российской территории не вовлечет НАТО в конфликт.
Президент РФ Владимир Путин в ответ на заявления об ударах по России заявил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по российской территории. Путин также сообщил, что в случае применения ВСУ высокоточного оружия большой дальности могут быть приняты новые решения по санитарной зоне.