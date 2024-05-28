Макрон: поставки дальнобойного оружия Украине не являются эскалацией конфликта

«Мы не хотим эскалации на Украине. Но как мы можем поставлять Украине оружие и говорить, что вы не можете использовать его для защиты? Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией», – сказал глава республики (цитата по «РИА Новости»).