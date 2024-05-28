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Макрон: поставки дальнобойного оружия Украине не являются эскалацией конфликта

Ведомости

Поставки Украине дальнобойного оружия не являются эскалацией конфликта с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы не хотим эскалации на Украине. Но как мы можем поставлять Украине оружие и говорить, что вы не можете использовать его для защиты? Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией», – сказал глава республики (цитата по «РИА Новости»).

28 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал нанесение ударов по военным объектам на российской территории законным действием в соответствии с международным правом, если оно применяется пропорционально.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран ЕС заявил, что снятие ограничений на использование Украиной иностранного оружия для ударов по российской территории не вовлечет НАТО в конфликт.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на заявления об ударах по России заявил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по российской территории. Путин также сообщил, что в случае применения ВСУ высокоточного оружия большой дальности могут быть приняты новые решения по санитарной зоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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