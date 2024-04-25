Песков: тайными поставками ракет на Украину США подливают масло в огонь

Песков отметил, что на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект о выделении нового пакета помощи Украине еще не стал законом – он не вступил в силу. Таким образом, нельзя исключать факт, что те, кто принимал и реализовывал такое решение, нарушали внутреннее законодательство США.