Песков: тайными поставками ракет на Украину США подливают масло в огонь
«Секретные» поставки дальнобойных ракет Киеву – лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт вокруг Украины. Однако, даже подливая таким образом масло в огонь, они не смогут повлиять на исход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Песков отметил, что на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект о выделении нового пакета помощи Украине еще не стал законом – он не вступил в силу. Таким образом, нельзя исключать факт, что те, кто принимал и реализовывал такое решение, нарушали внутреннее законодательство США.
«Они продолжают подливать масло в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции – исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим», – подчеркнул представитель Кремля.
Но с такими вооружениями Украине, по словам Пескова, «станет больнее», будет больше жертв и разрушений.
«Потому что, как сказал Путин, если будет увеличиваться данность вооружения, будет расширяться – как угодно ее называйте – санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуются для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», – объяснил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков уже говорил, что тайная передача США дальнобойных ракет ATACMS Украине, которая случилась в марте, была предсказуема, но это оружие все равно не изменит исход спецоперации.
24 апреля газета Politico сообщила, что в марте США тайно передали Украине ракеты ATACMS и они якобы были уже дважды использованы против российских целей. Позже информацию подтвердили в Белом доме и госдепе. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Киев выполнит данное Вашингтону обещание не применять ракеты за пределами территории Украины.
В тот же день президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи Украине в размере почти $61 млрд. Планируется, что Киев получит ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое вооружение.