Politico: США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при помощи нового пакета военной поддержки США стремятся максимально увеличить число жертв конфликта и растянуть его сроки. «Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда за нами», – написал он в своем Telegram-канале. В Кремле говорили, что решение властей США приведет к росту потерь среди украинцев.