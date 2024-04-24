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Politico: США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS

Ведомости

В марте США тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, они были дважды использованы против российских целей. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей администрации президента США.

По данным источников издания, администрация включит дополнительные системы ATACMS в новый пакет военной помощи Украине на сумму $1 млрд. В Пентагоне сообщили, что он также будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, снаряды калибра 105 мм и минометные снаряды калибра 60 мм, управляемые ракеты AIM-9, патроны и боеприпасы против БПЛА, а также бронемашины типа Bradley и противотанковые комплексы Javelin.

24 апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект, который был принят cенатом конгресса США вслед за палатой представителей, подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. 

Законопроект предусматривает не просто выделение финансовой помощи на возвратной основе, но и составление четкого многолетнего плана со стороны военного руководства США касательно стратегии в украинском конфликте.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при помощи нового пакета военной поддержки США стремятся максимально увеличить число жертв конфликта и растянуть его сроки. «Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда за нами», – написал он в своем Telegram-канале. В Кремле говорили, что решение властей США приведет к росту потерь среди украинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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