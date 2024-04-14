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Медведев сравнил отношение США к войне на Ближнем Востоке и конфликту на Украине

Ведомости

Палестино-израильский конфликт ухудшает перспективы президента США Джо Байдена на выборах, а гибель людей в результате боевых действий на Украине Вашингтону безразлична, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, США не заинтересованы в «большой войне» на Ближнем Востоке, Америка пытается держать баланс и проявлять сдержанность. 

«Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность. А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон», – написал зампред Совбеза.

Он напомнил, что американские должностные лица относятся к происходящему на Украине как к «инвестициям» и «продолжают инвестировать».

После начала военной операции Израиля в секторе Газа, которая последовала за нападением боевиков «Хамаса» на еврейское государство, Медведев не раз высказывался о палестино-израильском конфликте. В частности, он говорил об усталости западных стран от Украины, в связи с чем они «с упоением» взялись за поддержку Израиля. 

В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.

По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. Начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил о выполнении военной операции «Правдивое обещание» в отношении Израиля. Байден заявил, что созовет консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку. Он добавил, что США помогли Израилю сбить практически все прибывающие беспилотники и ракеты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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