Глава генштаба ВС Ирана: операция в отношении Израиля выполнена

Глава генштаба ВС Ирана: операция в отношении Израиля выполненаМинистр обороны Израиля предупредил, что кампания по обороне еще не окончена
Военная операция Ирана под названием «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил (ВС) страны Мохаммад Багери, передает агентство Mehr.
По его словам, благодаря хорошо продуманной тактике и тщательному планированию, системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. В иранской операции было использовано значительное количество беспилотников и баллистических ракет, заметил Багери.
«Операция достигла своих целей», – подчеркнул начальник генштаба Ирана.
Багери предупредил, что иранские силы дадут более весомый ответ в случае дальнейших агрессивных действий в отношении страны. Он также опроверг заявления США о непричастности к удару Израиля по консульству Ирана в Дамаске, уточнив, что Вашингтон дал разрешение на проведение этой операции. Багери добавил, что США пытались сорвать удар Ирана по Израилю, действуя в Ираке и Иордании, но их попытки оказались безуспешны.
В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна успешно отразила основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена, сообщает The New York Times. Он попросил израильтян сохранять повышенную бдительность и внимательно следовать предписаниям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Президент США Джо Байден заявил, что созовет консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля. Он добавил, что США помогли Израилю сбить практически все прибывающие беспилотники и ракеты.
14 апреля Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что ответная атака Ирана последовала только по военным объектам Израиля. В постпредстве Ирана при ООН заявили ранее, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН в ответ на агрессию Израиля в отношении иранского консульства в Дамаске 1 апреля. При этом Иран не стремится к эскалации в регионе.
В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. О погибших в результате атаки пока не сообщалось. По данным CNN со ссылкой на американских чиновников, нападение Ирана на Израиль длилось около пяти часов. Заседание Совета Безопасности ООН по иранской атаке планируется провести 14 апреля в 16:00 (23:00 мск).