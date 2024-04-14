Глава генштаба ВС Ирана: операция в отношении Израиля выполнена

Багери предупредил, что иранские силы дадут более весомый ответ в случае дальнейших агрессивных действий в отношении страны. Он также опроверг заявления США о непричастности к удару Израиля по консульству Ирана в Дамаске, уточнив, что Вашингтон дал разрешение на проведение этой операции. Багери добавил, что США пытались сорвать удар Ирана по Израилю, действуя в Ираке и Иордании, но их попытки оказались безуспешны.