Байден обсудит с лидерами G7 атаку Ирана на Израиль

По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. О погибших в результате атаки пока не сообщалось. По данным CNN со ссылкой на американских чиновников, нападение Ирана на Израиль длилось около пяти часов. Заседание Совета Безопасности ООН по иранской атаке планируется провести 14 апреля в 16:00 (23:00 мск).