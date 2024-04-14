Байден обсудит с лидерами G7 атаку Ирана на Израиль
Президент США Джо Байден созовет консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля, следует из заявления американского лидера на сайте Белого дома.
По его словам, США помогли Израилю сбить практически все прибывающие беспилотники и ракеты. Байден рассказал, что говорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и сказал ему, что Израиль продемонстрировал способность защищаться и побеждать, посылая врагам сигнал, что они не могут эффективно угрожать безопасности страны.
«Моя команда будет взаимодействовать со своими коллегами по всему региону. И мы также будем поддерживать тесный контакт с руководством Израиля», – подчеркнул президент США.
Байден добавил, что в результате атаки Ирана силы и объекты США на Ближнем Востоке не пострадали, однако Вашингтон намерен сохранять бдительность и без колебаний принимать необходимые меры для защиты своих людей.
14 апреля Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что ответная атака Ирана последовала только по военным объектам Израиля.
В постпредстве Ирана при ООН заявили ранее, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН в ответ на агрессию Израиля в отношении иранского консульства в Дамаске 1 апреля. При этом Иран не стремится к эскалации в регионе.
В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. О погибших в результате атаки пока не сообщалось. По данным CNN со ссылкой на американских чиновников, нападение Ирана на Израиль длилось около пяти часов. Заседание Совета Безопасности ООН по иранской атаке планируется провести 14 апреля в 16:00 (23:00 мск).
1 апреля израильская авиация нанесла удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Реза Захеди. Иран тогда пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана.