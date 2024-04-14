КСИР: Иран атаковал в Израиле военные цели
Ответная атака Ирана последовала только по военным объектам Израиля, сообщает Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
КСИР использовал свои возможности стратегической разведки, ракеты и беспилотники для атаки целей армии Израиля «на оккупированных территориях, успешно поражая и уничтожая их», говорится в заявлении. Удар стал ответной мерой на «10 дней молчания и пренебрежения со стороны международных организаций, особенно Совета Безопасности (СБ) ООН», заявили в КСИРе. Ранее верховный руководитель Ирана Сейед Али Хаменеи заявил, что Израиль «должен быть наказан и будет наказан» за смертельный удар по иранскому консульству в сирийской столице Дамаск 1 апреля.
В постпредстве Ирана при ООН заявили ранее, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН. Иран не стремится к эскалации на Ближнем Востоке, конфликту в регионе и привержен принципам Устава ООН, подчеркивает постпредство в заявлении на имя генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя СБ ООН Ванессы Фрейзер в X.
В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. О погибших в результате атаки пока не сообщалось. По данным CNN со ссылкой на американских чиновников, нападение Ирана на Израиль длилось около пяти часов. Заседание СБ ООН по иранской атаке планируется провести 14 апреля в 16:00 (23:00 мск).