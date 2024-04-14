Что известно об ударе Ирана по Израилю. Главное

Что известно об ударе Ирана по Израилю. ГлавноеТегеран и союзники выпустили сотни ракет и дронов в ответ на удар по Дамаску
В ночь на 14 апреля Иран и, предположительно, союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. Это произошло в ответ на удар израильских ВВС по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая двух генералов. Тегеран назвал ответную военную акцию «Истинное обещание».
«В ответ на различные преступления сионистского режима, включая нападение на консульский отдел Ирана в Дамаске и гибель ряда командиров и военных советников нашей страны в Сирии, силы аэрокосмических войск КСИР обстреляли определенные цели внутри оккупированных территорий, выпустив десятки ракет и дронов», – говорится в заявлении КСИР (цитата по иранскому госагентству IRNA).
Ракеты и беспилотники были запущены из окрестностей иранского Керманшаха, передает Al Arabiya. По словам источника Al Jazeera, кроме собственно иранских ракет и дронов, для атаки могли задействовать проиранские силы в Ираке и Сирии.
Telegram ЦАХАЛ в 23:12 мск 13 апреля сообщил о запуске Ираном беспилотников в направлении Израиля. В 23:29 израильская армия сообщила о запуске дронов со стороны Ливана. Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что за обстрелом стоит движение «Хезболла». В 0:29 мск были включены сирены воздушной тревоги, сообщили в ЦАХАЛ. Израильская армия рекомендовала жителям поселений на оккупированных Голанских высотах, а также Неватиме, Димоне и Эйлате оставаться в убежищах «до дальнейших оповещений».
В 1:36 мск ЦАХАЛ со ссылкой на официального представителя контр-адмирала Даниэля Хагари сообщила, что ПВО Израиля «работает в полную силу и перехватывает угрозы везде, где это необходимо, даже в этот самый момент». «В это время в воздухе находится множество самолетов израильских ВВС», – говорится в сообщении. Количество целей и результативность ПВО на тот момент не называлась.
В 1:42 сирены гражданской обороны, как сообщила ЦАХАЛ в своем Telegram, были включены в Южном Израиле. В 1:44 – в оккупированных Израилем районах Западного берега реки Иордан, в 1:45 мск – в районе Мертвого моря, в 1:46 – в районе Иерусалима и на Севере Израиля, в 1:51 мск – в районе пустыни Негев на юге страны.
Американский телеканал ABC News в 1:35 мск со ссылкой на источник узнал, что США допускают пуск по Израилю 400-500 дронов и ракет. Американский телеканал CNN назвал эту иранскую атаку Израиля самой масштабной в истории.
Вскоре сирийское госагентство SANA сообщило об ударах по международному аэропорту столицы Сирии Дамаска и работе ПВО. «РИА Новости» сообщало также о взрывах в районе сирийского порта Латакия. Звуки взрывов слышны в столице Иракского Курдистана Эрбиле, рядом с которым находится американская база, сообщил телеканал Al Arabiya. Sky news Arabiya сообщил о сбитии нескольких иранских дронов американской ПВО над Эрбилем. Всего, по данным Al Arabiya, к 2:00 мск ВВС Великобритании и США сбили около 100 целей.
Силы ПВО Иордании также сбивали запущенные Ираном ракеты, передает телеканал Al Arabiya. При этом иранское информационное агентство Fars сообщает, что страна «может стать нашей следующей целью, если она предпримет какие-либо действия в пользу Израиля». Великобритания перебросила дополнительные истребители королевских ВВС на Ближний Восток из-за атаки Ирана на Израиль, сообщили в Минобороны страны.
После завершения атаки около 2:40 мск IRNA со ссылкой на заявление КСИР сообщила о поражении целей в Израиле, не уточнив деталей.
Ряд ближневосточных стран объявил в ночь на 14 апреля свое воздушное пространство закрытым для полетов гражданской авиации. Среди них – Ирак, Иордания, Ливан. Росавиация приостановила полеты российских компаний в воздушном пространстве Ирака, Иордании и Израиля, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале в 0:25 мск 14 апреля «до снятия ограничений». В частности, в воздушном пространстве Иордании, с 23:00 мск 13 апреля до 05:00 мск 14 апреля; Ирака, с 23:45 мск 13 апреля до 05:30 мск 14 апреля; Израиля, с 00:30 мск 14 апреля до 07:00 мск 14 апреля.
«Аэрофлот» заявил в своем Telegram, что не выполняет полеты над указанными странами. Рейс «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Тегеран, совершил посадку в аэропорту Махачкалы и после дозаправки отправился обратно в российскую столицу, также сообщали в компании.
Пресс-секретарь Совета нацбезоасности при президенте США (СНБ) Эдриен Уотсон в заявлении, опубликованном в ночь на 14 апреля сайтом Белого дома, сообщила, что команда Джо Байдена «регулярно получает обновленную информацию о ситуации и встретится с ними сегодня днем в Белом доме» и «находится в постоянном контакте с израильскими официальными лицами». «Эта атака, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов. Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля является железной. Соединенные Штаты будут поддерживать народ Израиля и поддерживать его защиту от угроз со стороны Ирана», – говорится в сообщении.
Евросоюз, Франция и Британия осудили атаку Ирана на Израиль.
Власти Франции и Британии назвали действия Ирана безрассудными и дестабилизирующими, предупредив, что это приведет к эскалации на Ближнем Востоке.
Постпредство Ирана при ООН заявило в соцсети X, что если Израиль «совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым». «Мы напали на сионистский режим в соответствии со статьей 51 Устава ООН (нападение в целях самообороны) после нападения в Дамаске», – добавили там. КСИР также предупредил американские власти, что «любая поддержка и участие в ударах по интересам Ирана будет иметь решительный и сокрушительный ответ» (цитата по IRNA).
В свою очередь, Израиль собирается направить запрос на проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана. Об этом заявил «РИА Новости» израильский постпред при организации Гилад Эрдан. Позже он призвал генсека ООН Антониу Гутерриша осудить Тегеран. «Иран нарушил устав ООН и показал, что становится угрозой глобальному миру и безопасности», – написал он в соцсети Х.
Генсек ООН осудил атаку и призвал к немедленному прекращению боевых действий.