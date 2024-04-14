Что известно об ударе Ирана по Израилю. Главное

Пресс-секретарь Совета нацбезоасности при президенте США (СНБ) Эдриен Уотсон в заявлении, опубликованном в ночь на 14 апреля сайтом Белого дома, сообщила, что команда Джо Байдена «регулярно получает обновленную информацию о ситуации и встретится с ними сегодня днем ​​в Белом доме» и «находится в постоянном контакте с израильскими официальными лицами». «Эта атака, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов. Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля является железной. Соединенные Штаты будут поддерживать народ Израиля и поддерживать его защиту от угроз со стороны Ирана», – говорится в сообщении.