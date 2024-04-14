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NYT: за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет

Ведомости

Иран в ночь на 14 апреля выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет, пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников. Большая часть угроз с воздуха была перехвачена. 

Всего Иран запустил 185 беспилотников и 36 крылатых ракет, а также 110 ракет класса «земля-земля». Отмечается, американские военные сбили десятки из них, но большинство дронов и ракеты были перехвачены армией Израиля.

В основном запуски беспилотников и ракет велись из Ирана, но также из Ирака и Йемена, пишет издание. 

Министр обороны США Ллойд Остин в заявлении поводу иранской атаки заявил, что по указанию президента Джо Байдена силы США перехватили десятки ракет и БПЛА, направлявшихся в Израиль. Он также подтвердил, что они были запущены из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Остин добавил, что силы США «готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность».

Байден в заявлении на сайте Белого дома сообщил, что США «помогли Израилю сбить почти все приближающиеся беспилотники и ракеты».

По словам израильских военных, удары нанесли лишь незначительный ущерб одной израильской военной базе, отмечает NYT. Известно, что единственным человеком, получившим ранения в результате нападений, была 10-летняя девочка из арабской общины бедуинов на юге Израиля. Еще около 20 человек получили медицинскую помощь от  травм, полученных во время спешки при направлении к убежищам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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