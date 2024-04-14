NYT: за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет
Иран в ночь на 14 апреля выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет, пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников. Большая часть угроз с воздуха была перехвачена.
Всего Иран запустил 185 беспилотников и 36 крылатых ракет, а также 110 ракет класса «земля-земля». Отмечается, американские военные сбили десятки из них, но большинство дронов и ракеты были перехвачены армией Израиля.
В основном запуски беспилотников и ракет велись из Ирана, но также из Ирака и Йемена, пишет издание.
Министр обороны США Ллойд Остин в заявлении поводу иранской атаки заявил, что по указанию президента Джо Байдена силы США перехватили десятки ракет и БПЛА, направлявшихся в Израиль. Он также подтвердил, что они были запущены из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Остин добавил, что силы США «готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность».
Байден в заявлении на сайте Белого дома сообщил, что США «помогли Израилю сбить почти все приближающиеся беспилотники и ракеты».
По словам израильских военных, удары нанесли лишь незначительный ущерб одной израильской военной базе, отмечает NYT. Известно, что единственным человеком, получившим ранения в результате нападений, была 10-летняя девочка из арабской общины бедуинов на юге Израиля. Еще около 20 человек получили медицинскую помощь от травм, полученных во время спешки при направлении к убежищам.