NYT: за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет

Министр обороны США Ллойд Остин в заявлении поводу иранской атаки заявил, что по указанию президента Джо Байдена силы США перехватили десятки ракет и БПЛА, направлявшихся в Израиль. Он также подтвердил, что они были запущены из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Остин добавил, что силы США «готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность».