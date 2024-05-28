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Путин не исключил новых решений по санитарной зоне на Украине

Ведомости

В случае применения вооруженными силами Украины высокоточного оружия большой дальности могут быть приняты новые решения по санитарной зоне. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом журналистам в ходе пресс-подхода в аэропорту Ташкента, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

Глава государства напомнил, что Россия предупреждала Украину о создании зоны безопасности в случае обстрелов Белгорода и прилегающих территорий.

«Посмотрите на ваших коллег западных. Никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий. Все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова, чем это вызвано. Они же это сделали своими руками. Пожинают плоды тогда своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», – сказал российский лидер.

Путин добавил, что постоянная эскалация конфликта «может привести к серьезным последствиям».

«Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений?» – отметил президент.

В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. С 18 по 24 мая подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Старица и продолжили движение в глубину обороны ВСУ, сообщали в Минобороны. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области. 26 мая стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области.

17 мая на пресс-конференции в Китае Путин заявлял, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет. Операцию Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что санитарная зона может расшириться до границы с Польшей, если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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