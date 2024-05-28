Путин не исключил новых решений по санитарной зоне на Украине

«Посмотрите на ваших коллег западных. Никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий. Все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова, чем это вызвано. Они же это сделали своими руками. Пожинают плоды тогда своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», – сказал российский лидер.