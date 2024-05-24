ВС России взяли под контроль Старицу в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» с 18 по 24 мая взяли под контроль населенный пункт Старица и продолжили движение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ.
Войска поразили живую силу и технику пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны и отразили 23 контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области.
Группировка войск «Запад» за неделю заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение формированиям семи бригад ВСУ, теробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР).
Южная группировка войск за неделю освободила населенные пункты Белогоровка, Клещеевка и Андреевка ДНР.
Группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику двух бригад ВСУ. Военные отразили 11 контратак ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное ДНР.
Подразделения группировки войск «Днепр» за неделю нанесли поражение восьми бригадам ВСУ.
Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет SCALP-EG и 25 оперативно-тактических ракет ATACMS.
В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что под контролем ВС РФ находится почти 300 кв. км Харьковской области.
17 мая президент России Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России на данный момент нет. Глава государства связал интенсивные бои с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы ВСУ.