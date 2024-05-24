ВС России взяли под контроль Старицу в Харьковской области

В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что под контролем ВС РФ находится почти 300 кв. км Харьковской области.