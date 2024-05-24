Главком ВСУ Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку в районе села Кисловка Харьковской области из-за наступления Вооруженных сил России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как сообщает Сырский, на купянском направлении идут бои в лесном массиве. В районе Кисловки ВС РФ предпринимают попытки прорвать оборону ВСУ и выйти к реке Оскол, отметил он. Сырский также заявил, что наиболее интенсивные бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. На других направлениях тоже неспокойно, но интенсивность боевых действий меньше.
В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе – Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что под контролем ВС РФ находится почти 300 кв. км Харьковской области.
17 мая президент России Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России на данный момент нет. Глава государства связал интенсивные бои с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы ВСУ.
Зеленский говорил, что Киев может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. 18 мая он также заявил, что российское продвижение идет не так быстро из-за активного сопротивления украинской армии.