Главком ВСУ Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки

Как сообщает Сырский, на купянском направлении идут бои в лесном массиве. В районе Кисловки ВС РФ предпринимают попытки прорвать оборону ВСУ и выйти к реке Оскол, отметил он. Сырский также заявил, что наиболее интенсивные бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. На других направлениях тоже неспокойно, но интенсивность боевых действий меньше.