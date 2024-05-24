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Главком ВСУ Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки

Ведомости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку в районе села Кисловка Харьковской области из-за наступления Вооруженных сил России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как сообщает Сырский, на купянском направлении идут бои в лесном массиве. В районе Кисловки ВС РФ предпринимают попытки прорвать оборону ВСУ и выйти к реке Оскол, отметил он. Сырский также заявил, что наиболее интенсивные бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. На других направлениях тоже неспокойно, но интенсивность боевых действий меньше.

В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе – Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что под контролем ВС РФ находится почти 300 кв. км Харьковской области.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России на данный момент нет. Глава государства связал интенсивные бои с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы ВСУ.

Зеленский говорил, что Киев может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. 18 мая он также заявил, что российское продвижение идет не так быстро из-за активного сопротивления украинской армии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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