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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о ситуации в Харьковской области

Ведомости

Российские военные знают свое дело и спецоперация на Украине продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об оценке Кремлем заявления украинского президента Владимира Зеленского о противодействии российскому наступлению в Харьковской области.

«Специальная военная операция продолжается. Наши военные делают свое дело. Они знают, как его делать. Вот, наверно, все, что можно сказать. И мы неоднократно говорили, что любые вооружения, которыми накачивают киевский режим, принципиально не могут изменить хода специальной операции», – сказал Песков.

В этом месяце боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе – Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.

17 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ). Зеленский говорил, что Киев может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. 18 мая он также заявил, что российское продвижение идет не так быстро из-за активного сопротивления украинской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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