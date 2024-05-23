В Кремле прокомментировали слова Зеленского о ситуации в Харьковской области

17 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ). Зеленский говорил, что Киев может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. 18 мая он также заявил, что российское продвижение идет не так быстро из-за активного сопротивления украинской армии.