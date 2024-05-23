В Кремле прокомментировали слова Зеленского о ситуации в Харьковской области
Российские военные знают свое дело и спецоперация на Украине продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об оценке Кремлем заявления украинского президента Владимира Зеленского о противодействии российскому наступлению в Харьковской области.
«Специальная военная операция продолжается. Наши военные делают свое дело. Они знают, как его делать. Вот, наверно, все, что можно сказать. И мы неоднократно говорили, что любые вооружения, которыми накачивают киевский режим, принципиально не могут изменить хода специальной операции», – сказал Песков.
В этом месяце боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе – Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.
17 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ). Зеленский говорил, что Киев может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. 18 мая он также заявил, что российское продвижение идет не так быстро из-за активного сопротивления украинской армии.