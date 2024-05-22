Ганчев: около 300 квадратных километров Харьковской области контролирует РФ

Ганчев также заявил об эвакуации 85 жителей из северных районов региона в Россию, пишет ТАСС. По его словам, поступает много обращений об эвакуации, эти вопросы решает оперативно-рабочая группа. Прибывших на территорию России размещают в пунктах временного размещения в Белгородской области, добавил он. Российские войска взяли под свой контроль в регионе 49 населенных пунктов, 36 из них – в Купянском районе, 13 – в северной части Харьковской области, сообщил Ганчев.