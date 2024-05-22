Ганчев: около 300 квадратных километров Харьковской области контролирует РФ
Под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области, заявил глава подконтрольной России военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области, восемь из которых – это территория Харьковского района. Остальные поселки – это Волчанский район и пригород», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ганчев также заявил об эвакуации 85 жителей из северных районов региона в Россию, пишет ТАСС. По его словам, поступает много обращений об эвакуации, эти вопросы решает оперативно-рабочая группа. Прибывших на территорию России размещают в пунктах временного размещения в Белгородской области, добавил он. Российские войска взяли под свой контроль в регионе 49 населенных пунктов, 36 из них – в Купянском районе, 13 – в северной части Харьковской области, сообщил Ганчев.
13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку российская армия наступает на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада.
17 мая президент России Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киев может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. Исправить ситуацию, по его словам, смогут две системы Patriot.