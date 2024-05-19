Нуланд по ошибке назвала Харьков российским городом

«Я думаю, что если атаки будут происходить прямо из-за линии обороны в России, то эти базы должны быть объектом честной игры, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда доставляются войска. Я думаю, что пришло время для этого, потому что Россия, очевидно, обострила эту войну, в том числе <...> напав на второй город России, Харьков, который не находится на линии фронта», – сказала она.