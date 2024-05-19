Нуланд по ошибке назвала Харьков российским городом
Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом. Такую оговорку она допустила в интервью ABC, рассуждая о необходимости поддержки Украины, чтобы она могла наносить удары по территории России.
Украинские военные на линии фронта нуждаются в артиллерии и средствах ПВО, они должны быть в состоянии остановить «российские атаки, исходящие с баз внутри России», заявила Нуланд.
«Я думаю, что если атаки будут происходить прямо из-за линии обороны в России, то эти базы должны быть объектом честной игры, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда доставляются войска. Я думаю, что пришло время для этого, потому что Россия, очевидно, обострила эту войну, в том числе <...> напав на второй город России, Харьков, который не находится на линии фронта», – сказала она.
17 мая президент России Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киев может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. Исправить ситуацию, по его словам, смогут две системы Patriot.
5 марта госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. По словам Блинкена, ее обязанности будет временно исполнять еще один заместитель госсекретаря Джон Басс. Его должность согласована с президентом США Джо Байденом. В 2013–2017 гг. Нуланд была помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии. В 2021 г. она вернулась на эту должность.