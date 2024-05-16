Зеленский допустил потерю Харькова при отсутствии западной помощи
Украина может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. Исправить ситуацию смогут две системы Patriot, заявил украинский президент Владимир Зеленский телеканалу ABC.
«Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков. <…> Все, что нам нужно, – это две системы Patriot», – сказал украинский лидер.
На вопрос журналиста о визите госсекретаря США Энтони Блинкена, который анонсировал выделение $2 млрд в качестве помощи Украине в дополнение к обещанным в апреле $60 млрд, Зеленский ответил, что Украине необходима помощь уже сейчас.
15 мая Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон считает Харьков приоритетным регионом в плане поставки оружия и военной техники. Было отмечено, что с Киевом обсуждается вопрос размещения там комплекса противовоздушной обороны Patriot. В этот же день Блинкен заявил о дополнительной военной помощи Украине на сумму $2 млрд. Он также сообщил Зеленскому, что часть крупного пакета помощи от США уже прибыла в страну, при этом в пути находится еще больше помощи, которая «действительно изменит ситуацию».
В Кремле прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину связали с нервозностью Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ намерена продолжать добиваться своих целей.
Боевые действия в Харьковской области активизировались в последние дни. В Белом доме заявляли, что Вооруженные силы РФ начали наступление на столицу региона. 11 и 12 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль девяти населенных пунктов: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца и Олейникова. 14 мая российские войска заняли Бугроватку в Харьковской области.