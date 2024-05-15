Блинкен: США и Украина обсуждают размещение комплекса ПВО Patriot в Харькове
Вашингтон считает Харьков приоритетным регионом в плане поставки оружия и военной техники, в том числе, с Киевом обсуждается вопрос размещения там комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Это следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
«Мы уделяем пристальное внимание Patriot и другим средствам ПВО и убеждаемся, что сможем найти их и доставить на Украину», – сказал он и добавил, что Харьков является одним из неотложных приоритетов (цитата по «РБК-Украина»).
Боевые действия в Харьковской области активизировались в последние дни. В Белом доме заявляли, что Вооруженные силы РФ начали наступление на столицу региона. 11 и 12 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль девяти населенных пунктов: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца и Олейникова. 14 мая российские войска заняли Бугроватку в Харьковской области.
Накануне Блинкен прибыл в Киев, а 15 мая он в ходе своего визита назвал нынешний этап конфликта на Украине критическим и заявил, что ближайшие недели и месяцы «потребуют многого» от украинцев. Он также сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что часть крупного пакета помощи от США уже прибыла в страну, при этом в пути находится еще больше помощи, которая «действительно изменит ситуацию». Кроме того, Блинкен в ходе сегодняшнего брифинга рассказал, что США дополнительно направят $2 млрд на финансирование производства и закупки оружия для Украины.