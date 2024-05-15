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Блинкен: США и Украина обсуждают размещение комплекса ПВО Patriot в Харькове

Ведомости

Вашингтон считает Харьков приоритетным регионом в плане поставки оружия и военной техники, в том числе, с Киевом обсуждается вопрос размещения там комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Это следует из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы уделяем пристальное внимание Patriot и другим средствам ПВО и убеждаемся, что сможем найти их и доставить на Украину», – сказал он и добавил, что Харьков является одним из неотложных приоритетов (цитата по «РБК-Украина»).

Боевые действия в Харьковской области активизировались в последние дни. В Белом доме заявляли, что Вооруженные силы РФ начали наступление на столицу региона. 11 и 12 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль девяти населенных пунктов: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца и Олейникова. 14 мая российские войска заняли Бугроватку в Харьковской области.

Накануне Блинкен прибыл в Киев, а 15 мая он в ходе своего визита назвал нынешний этап конфликта на Украине критическим и заявил, что ближайшие недели и месяцы «потребуют многого» от украинцев. Он также сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что часть крупного пакета помощи от США уже прибыла в страну, при этом в пути находится еще больше помощи, которая «действительно изменит ситуацию». Кроме того, Блинкен в ходе сегодняшнего брифинга рассказал, что США дополнительно направят $2 млрд на финансирование производства и закупки оружия для Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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