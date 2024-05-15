США дополнительно направят $2 млрд на военную поддержку Украины

14 мая Блинкен прибыл в Киев, а 15 мая он в ходе своего визита назвал нынешний этап конфликта на Украине критическим и заявил, что ближайшие недели и месяцы «потребуют многого» от украинцев. Он также сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что часть крупного пакета помощи от США уже прибыла в страну, при этом в пути находится еще больше помощи, которая «действительно изменит ситуацию».