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США дополнительно направят $2 млрд на военную поддержку Украины

Ведомости

США направят $2 млрд на финансирование производства и закупки оружия для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня я хочу объявить о дополнительной помощи в $2 млрд в качестве военного финансирования Украины», – сказал он.

Блинкен добавил, что США сосредоточены на поставке вооружения, укреплении военного производства и помощи Украине при закупках вооружения у других стран. Он также подчеркнул, что США делают все, чтобы поспособствовать стратегическому успеху Украины на поле боя.

14 мая Блинкен прибыл в Киев, а 15 мая он в ходе своего визита назвал нынешний этап конфликта на Украине критическим и заявил, что ближайшие недели и месяцы «потребуют многого» от украинцев. Он также сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что часть крупного пакета помощи от США уже прибыла в страну, при этом в пути находится еще больше помощи, которая «действительно изменит ситуацию».

В Кремле прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину связали с нервозностью Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ намерена продолжать добиваться своих целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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