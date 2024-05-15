США дополнительно направят $2 млрд на военную поддержку Украины
США направят $2 млрд на финансирование производства и закупки оружия для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Сегодня я хочу объявить о дополнительной помощи в $2 млрд в качестве военного финансирования Украины», – сказал он.
Блинкен добавил, что США сосредоточены на поставке вооружения, укреплении военного производства и помощи Украине при закупках вооружения у других стран. Он также подчеркнул, что США делают все, чтобы поспособствовать стратегическому успеху Украины на поле боя.
14 мая Блинкен прибыл в Киев, а 15 мая он в ходе своего визита назвал нынешний этап конфликта на Украине критическим и заявил, что ближайшие недели и месяцы «потребуют многого» от украинцев. Он также сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что часть крупного пакета помощи от США уже прибыла в страну, при этом в пути находится еще больше помощи, которая «действительно изменит ситуацию».
В Кремле прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину связали с нервозностью Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ намерена продолжать добиваться своих целей.