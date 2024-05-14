Блинкен назвал нынешний этап конфликта на Украине критическим
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев назвал нынешний этап конфликта на Украине критическим и заявил, что ближайшие недели и месяцы потребуют многого от украинцев.
«Мы встречаемся в критический момент», – заявил Блинкен и добавил, что российские силы наращивают наступление.
Блинкен также сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что часть крупного пакета помощи США прибыла в Украину и что в пути находится еще больше, что «действительно изменит ситуацию», пишет Reuters.
В Кремле прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину связали с нервозностью Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России на Украине. «Нам действительно известно, что господин Блинкен прибыл в Киев. Известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией. Мы намерены добиваться своих целей», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Западные страны с начала боевых действий стали снабжать Украину вооружением и военной техникой. В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки.