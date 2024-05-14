Блинкен назвал нынешний этап конфликта на Украине критическим

В Кремле прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину связали с нервозностью Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России на Украине. «Нам действительно известно, что господин Блинкен прибыл в Киев. Известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией. Мы намерены добиваться своих целей», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.