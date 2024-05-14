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Блинкен назвал нынешний этап конфликта на Украине критическим

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев назвал нынешний этап конфликта на Украине критическим и заявил, что ближайшие недели и месяцы потребуют многого от украинцев.

«Мы встречаемся в критический момент», – заявил Блинкен и добавил, что российские силы наращивают наступление.

Блинкен также сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что часть крупного пакета помощи США прибыла в Украину и что в пути находится еще больше, что «действительно изменит ситуацию», пишет Reuters.

Блинкен прибыл на Украину 14 мая. В госдепе отметили, что его визит подчеркивает поддержку США.

В Кремле прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину связали с нервозностью Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России на Украине. «Нам действительно известно, что господин Блинкен прибыл в Киев. Известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией. Мы намерены добиваться своих целей», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Западные страны с начала боевых действий стали снабжать Украину вооружением и военной техникой. В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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