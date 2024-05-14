ВСУ заявили о неспособности сбить все российские ракеты
Российская армия имеет слишком много ракет С-300, украинская сторона не имеет возможностей противостоять этому объему. Об этом заявил представитель воздушных сил ВСУ майор Илья Евлаш газете The New York Times.
«Мы не можем позволить себе истощить наш бесценный запас зенитных ракет <…> Если мы попытаемся сбить их [российские ракеты], у нас не хватит «Патриотов», – сказал он.
По его словам, у России так много ракет С-300, что бесполезно пытаться перехватить их все.
10 мая Пентагон опубликовал полный список оружия, которое вошло в новый пакет военной помощи для Украины. В частности, Украина получит от США дополнительные боеприпасы для NASAMS и систем ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров, дополнительные РСЗО HIMARS и боеприпасы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, а также бронетранспортеры М113 и машины с защитой от мин и засад.
В этот же день президент США Джо Байден делегировал госсекретарю страны полномочия по выделению Украине военной помощи в размере $400 млн.
24 апреля Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на пополнение арсенала США. В состав нового пакета Киеву, как сообщал Пентагон, вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.