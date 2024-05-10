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Пентагон опубликовал список оружия из нового пакета военной помощи Украине

Ведомости

Пентагон опубликовал полный список оружия, которое вошло в новый пакет военной помощи для Украины. Документ размещен на сайте ведомства.

Так, Украина получит от США дополнительные боеприпасы для NASAMS и систем ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров, дополнительные РСЗО HIMARS и боеприпасы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, а также бронетранспортеры М113 и машины с защитой от мин и засад.

Кроме того, в списке значатся прицепы для перевозки тяжелой техники, ракеты с оптической наводкой, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, противорадиолокационные ракеты и средства биологической, химической, радиологической, ядерной защиты.

10 мая президент США Джо Байден делегировал госсекретарю страны полномочия по выделению Украине военной помощи в размере $400 млн. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

24 апреля Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на пополнение арсенала США. В состав нового пакета Киеву, как сообщал Пентагон, вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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