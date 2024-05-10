Пентагон опубликовал список оружия из нового пакета военной помощи Украине

Так, Украина получит от США дополнительные боеприпасы для NASAMS и систем ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров, дополнительные РСЗО HIMARS и боеприпасы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, а также бронетранспортеры М113 и машины с защитой от мин и засад.