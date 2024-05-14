В Кремле связали приезд Блинкена в Киев с нервозностью США из-за спецоперации

Блинкен прибыл на Украину 14 мая. Он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Темами для обсуждения станут ситуация в зоне боевых действий, значение нового пакета военной помощи, долгосрочные обязательства в области безопасности, работа по ускорению восстановления экономики Украины и др. В госдепе отметили, что визит Блинкена подчеркивает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Как ожидается, он выступит в Киеве с речью о будущем Украины, связанном с ЕС и НАТО.