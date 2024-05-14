В Кремле связали приезд Блинкена в Киев с нервозностью США из-за спецоперации
В Кремле известно о прибытии госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, также известно о нервозности Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам действительно известно, что господин Блинкен прибыл в Киев. Известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией. Мы намерены добиваться своих целей», – подчеркнул Песков.
Блинкен прибыл на Украину 14 мая. Он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Темами для обсуждения станут ситуация в зоне боевых действий, значение нового пакета военной помощи, долгосрочные обязательства в области безопасности, работа по ускорению восстановления экономики Украины и др. В госдепе отметили, что визит Блинкена подчеркивает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Как ожидается, он выступит в Киеве с речью о будущем Украины, связанном с ЕС и НАТО.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Западные страны с начала боевых действий стали снабжать Украину вооружением и военной техникой. В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки.