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Блинкен прибыл на Украину

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину. Об этом сообщает пресс-служба госдепа США. 

Блинкен намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Темами для обсуждения станут ситуация в зоне боевых действий, значение нового пакета военной помощи, долгосрочные обязательства в области безопасности, работа по ускорению восстановления экономики Украины и др. 

В госдепе отметили, что визит Блинкена подчеркивает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Как ожидается, он выступит в Киеве с речью о будущем Украины, связанном с ЕС и НАТО, отмечает The Washington Post (WP). 

Это первая поездка высокопоставленных лиц США на Украину в тех пор, как конгресс одобрил дополнительное финансирование в размере почти $61 млрд. Reuters со ссылкой на американского чиновника пишет, что артиллерия, ракеты большой дальности ATACMS и перехватчики ПВО, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже прибыли на Украину. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Западные страны с начала боевых действий стали снабжать Украину вооружением и военной техникой. В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки.

Последнее время российские военные активизировались в Харьковской области. В Белом доме заявляли, что ВС РФ начали наступление на Харьков. 11 и 12 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль девяти населенных пунктов в регионе: Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьи, Гатища, Красного, Мороховца и Олейниково.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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