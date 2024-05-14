Блинкен прибыл на Украину

Это первая поездка высокопоставленных лиц США на Украину в тех пор, как конгресс одобрил дополнительное финансирование в размере почти $61 млрд. Reuters со ссылкой на американского чиновника пишет, что артиллерия, ракеты большой дальности ATACMS и перехватчики ПВО, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже прибыли на Украину.