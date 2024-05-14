Блинкен прибыл на Украину
Блинкен намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Темами для обсуждения станут ситуация в зоне боевых действий, значение нового пакета военной помощи, долгосрочные обязательства в области безопасности, работа по ускорению восстановления экономики Украины и др.
В госдепе отметили, что визит Блинкена подчеркивает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Как ожидается, он выступит в Киеве с речью о будущем Украины, связанном с ЕС и НАТО, отмечает The Washington Post (WP).
Это первая поездка высокопоставленных лиц США на Украину в тех пор, как конгресс одобрил дополнительное финансирование в размере почти $61 млрд. Reuters со ссылкой на американского чиновника пишет, что артиллерия, ракеты большой дальности ATACMS и перехватчики ПВО, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже прибыли на Украину.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Западные страны с начала боевых действий стали снабжать Украину вооружением и военной техникой. В Кремле неоднократно призывали прекратить поставки.
Последнее время российские военные активизировались в Харьковской области. В Белом доме заявляли, что ВС РФ начали наступление на Харьков. 11 и 12 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль девяти населенных пунктов в регионе: Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьи, Гатища, Красного, Мороховца и Олейниково.