Медведев назвал визит Зеленского в Харьков «прощальным»
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Харьков является прощальной, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?», - написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» Медведев. К посту он прикрепил изображение с изображением казненного итальянского лидера «Национальной фашистской партии» Бенито Муссолини и его убитых приближенных.
Ранее 16 мая Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел заседание ставки в Харькове, по итогам которого дал ряд поручений. По его словам, ситуация в Харьковской области в целом контролируемая, «но направление остается крайне сложным», поэтому вооруженные силы страны будут его усиливать.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Их результаты власти Украины не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.
В последние дни боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки.