Медведев: санитарная зона достигнет Польши при поставке Киеву дальнобойных ракет
Санитарная зона, создаваемая в рамках спецоперации для защиты российских регионов от обстрелов ВСУ, расширится до границы с Польшей, если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Все-таки дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина. Именно поэтому они дают бандеровской власти все более дальнобойное оружие. <…> Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше», – написал Медведев.
Он также отметил, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км, в то время как расстояние между Белгородом и Киевом составляет 429 км, в санитарную зону России попадет практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины. Медведев подчеркнул, что по-другому безопасность российских городов и сел обеспечить невозможно.
Зампредседателя Совбеза также напомнил о проведении в России учений с нестратегическим ядерным оружием, к которому относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man.
«Так что хорошо рассчитывайте дальность того, что выделяете нацистам, господа», – резюмировал Медведев.
17 мая президент России Владимир Путин заявил, что у России на данный момент нет планов по взятию Харькова, а операция Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении связана с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в операции российских военных виноваты власти Украины, она является ответом на обстрелы регионов России.
13 мая в генштабе ВСУ заявили, что ВС России имеют тактический успех на харьковском направлении, а для украинской стороны обстановка остается сложной и «динамично меняется». По данным украинских военных, бои ведутся за город Волчанск. В генштабе ВСУ заявили, что идет развертывание резервов украинских войск «для стабилизации ситуации».
Последнее время российские войска активизировались в Харьковской области. 11 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в регионе: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.