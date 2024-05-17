Медведев: санитарная зона достигнет Польши при поставке Киеву дальнобойных ракет

Он также отметил, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км, в то время как расстояние между Белгородом и Киевом составляет 429 км, в санитарную зону России попадет практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины. Медведев подчеркнул, что по-другому безопасность российских городов и сел обеспечить невозможно.