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Медведев: санитарная зона достигнет Польши при поставке Киеву дальнобойных ракет

Ведомости

Санитарная зона, создаваемая в рамках спецоперации для защиты российских регионов от обстрелов ВСУ, расширится до границы с Польшей, если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Все-таки дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина. Именно поэтому они дают бандеровской власти все более дальнобойное оружие. <…> Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше», – написал Медведев.

Он также отметил, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км, в то время как расстояние между Белгородом и Киевом составляет 429 км, в санитарную зону России попадет практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины. Медведев подчеркнул, что по-другому безопасность российских городов и сел обеспечить невозможно.

Зампредседателя Совбеза также напомнил о проведении в России учений с нестратегическим ядерным оружием, к которому относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man.

«Так что хорошо рассчитывайте дальность того, что выделяете нацистам, господа», – резюмировал Медведев.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что у России на данный момент нет планов по взятию Харькова, а операция Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении связана с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в операции российских военных виноваты власти Украины, она является ответом на обстрелы регионов России.

13 мая в генштабе ВСУ заявили, что ВС России имеют тактический успех на харьковском направлении, а для украинской стороны обстановка остается сложной и «динамично меняется». По данным украинских военных, бои ведутся за город Волчанск. В генштабе ВСУ заявили, что идет развертывание резервов украинских войск «для стабилизации ситуации».

Последнее время российские войска активизировались в Харьковской области. 11 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в регионе: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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