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Минобороны сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские силы также нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили в зоне спецоперации два склада боеприпасов ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах. Средства ПВО сбили за сутки пять ракет ATACMS, 32 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, противокорабельную ракету «Нептун», а также 41 БПЛА, добавили в Минобороны.

В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. С 18 по 24 мая подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Старица и продолжили движение в глубину обороны ВСУ, сообщали в Минобороны. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.

Планов по взятию Харькова у России на данный момент нет, говорил президент России Владимир Путин. Глава государства связал интенсивные бои с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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