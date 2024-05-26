Минобороны сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Российские силы также нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили в зоне спецоперации два склада боеприпасов ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах. Средства ПВО сбили за сутки пять ракет ATACMS, 32 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, противокорабельную ракету «Нептун», а также 41 БПЛА, добавили в Минобороны.
В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. С 18 по 24 мая подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Старица и продолжили движение в глубину обороны ВСУ, сообщали в Минобороны. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.
Планов по взятию Харькова у России на данный момент нет, говорил президент России Владимир Путин. Глава государства связал интенсивные бои с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы ВСУ.