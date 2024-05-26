Минобороны сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области

В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. С 18 по 24 мая подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Старица и продолжили движение в глубину обороны ВСУ, сообщали в Минобороны. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.