По данным агентства, российские войска открыли новый фронт, их продвижение в Харьковской области «истощило ресурсы Киева». Однако, по словам официального представителя генерального штаба Украины Игоря Прохоренко, Россия не достигла цели по созданию буферной зоны до 30 км. Он рассказал, что Россия накапливает войска вдоль границы в соседней Сумской областью, но охрана в этих местах усилена, и украинские военные не допустят «просчетов», которые ранее позволили России продвинуться в Харьковской области.