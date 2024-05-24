ВСУ заявили о намерении пойти в контрнаступление в Харьковской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют контрнаступление в Харьковской области. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей украинской армии.
По данным агентства, российские войска открыли новый фронт, их продвижение в Харьковской области «истощило ресурсы Киева». Однако, по словам официального представителя генерального штаба Украины Игоря Прохоренко, Россия не достигла цели по созданию буферной зоны до 30 км. Он рассказал, что Россия накапливает войска вдоль границы в соседней Сумской областью, но охрана в этих местах усилена, и украинские военные не допустят «просчетов», которые ранее позволили России продвинуться в Харьковской области.
Bloomberg также приводит слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который 23 мая заявил, что открытие нового фронта «вынудило» Киев перебросить военнослужащих ВСУ на северо-восток страны, истощив резервы, так как наступление российских военных на востоке было усилено.
В этом месяце боевые действия активизировались в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. Во второй половине мая военнослужащие РФ заняли Старицу в Харьковской области.
24 мая Сырский признал сложной обстановку в районе села Кисловка Харьковской области из-за наступления Вооруженных сил России. 22 мая глава подконтрольной РФ военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.
17 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны для приграничных регионов в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу ABC, что Украина может потерять Харьков без своевременной поддержки Запада. По словам украинского лидера, исправить ситуацию смогут две системы Patriot.