Боррель назвал удары Украины по целям в РФ законными по международному праву

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане, заявил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории России. Он также отметил, что Столтенберг не может не знать, что полетное задание для дальнобойных ракет Украины придется готовить военным НАТО, поскольку высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки.