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Боррель назвал удары Украины по целям в РФ законными по международному праву

Ведомости

Нанесение ударов по военным объектам на российской территории – законное действие в соответствии с международным правом, если применяется пропорционально. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

«Это законное действие в соответствии с международным правом, когда оно применяется пропорционально. Но также ясно, что решение об этом должно принимать каждое отдельное государство», – подчеркнул Боррель.

Боррель также рассказал, что учебная миссия ЕС «была очень успешной»: в ее рамках было подготовлено более 50 000 украинских солдат.

«Вопрос о проведении части обучения на Украине обсуждался, но четкой общеевропейской позиции по этому поводу нет», – отметил глава евродипломатии.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на заседании министров обороны стран ЕС заявил, что снятие ограничений на использование Украиной иностранного оружия для ударов по российской территории не вовлечет НАТО в конфликт. Столтенберг добавил, что НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в боевых действиях.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Узбекистане, заявил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории России. Он также отметил, что Столтенберг не может не знать, что полетное задание для дальнобойных ракет Украины придется готовить военным НАТО, поскольку высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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