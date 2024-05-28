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Путин заявил об интересе России к развитию отношений с Узбекистаном

Президент высказался по актуальным вопросам международной повестки
Дарья Снегова
Пресс-служба президента РФ

Узбекистан действительно представляет для России большой интерес с точки зрения развития отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода в аэропорту Ташкента. Глава государства также высказался по актуальным вопросам международной повестки.

Путин отметил бурный рост численности населения Узбекистана, а также рост ВВП – в 2023 г. он прибавил 6%. Он добавил, что президенту Узбекистана удалось выстроить достаточно эффективную систему управления и растущую модель экономики.

«У нас очень много планов совместных в промышленной кооперации, в энергетике <...> Объем возможных проектов очень большой», – подчеркнул Путин.

По словам президента, две страны создали фонд для совместной работы в объеме $500 млн, из которых $400 млн приходится на российскую сторону.

«Это не потому что у нас там денег побольше, а потому что у нас интересы большие в этой части Азии. И мы видим, что их можно реализовать именно с учетом стабильности политических систем и условий инвестирования в экономику Узбекистана», – подчеркнул российский лидер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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