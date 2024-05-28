Путин заявил об интересе России к развитию отношений с Узбекистаном

Путин заявил об интересе России к развитию отношений с УзбекистаномПрезидент высказался по актуальным вопросам международной повестки
Узбекистан действительно представляет для России большой интерес с точки зрения развития отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода в аэропорту Ташкента. Глава государства также высказался по актуальным вопросам международной повестки.
Путин отметил бурный рост численности населения Узбекистана, а также рост ВВП – в 2023 г. он прибавил 6%. Он добавил, что президенту Узбекистана удалось выстроить достаточно эффективную систему управления и растущую модель экономики.
«У нас очень много планов совместных в промышленной кооперации, в энергетике <...> Объем возможных проектов очень большой», – подчеркнул Путин.
По словам президента, две страны создали фонд для совместной работы в объеме $500 млн, из которых $400 млн приходится на российскую сторону.
«Это не потому что у нас там денег побольше, а потому что у нас интересы большие в этой части Азии. И мы видим, что их можно реализовать именно с учетом стабильности политических систем и условий инвестирования в экономику Узбекистана», – подчеркнул российский лидер.