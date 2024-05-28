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Песков назвал конференцию в Швейцарии бесперспективной

Ведомости

Кремль считает конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии, бесперспективной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеканалу RT.

Песков отметил, что на данный момент наблюдается попытка подготовить конференцию в Швейцарии. Она, с точки зрения Кремля, является бесперспективной в контексте путей урегулирования конфликта на Украине. Песков в очередной раз подчеркнул, что обсуждать данный вопрос без России абсурдно.

2 мая Песков заявлял, что ожидания от мирной конференции в Швейцарии относительно коммуникации Украины и России не могут быть высокими, так как РФ не принимает в ней участия. Он также упомянул, что позиция России относительно переговоров хорошо известна. По мнению пресс-секретаря, она последовательна, абсолютно прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.

В тот же день пресс-служба посольства России в Берне сообщила «РИА Новости», что проведение конференции в Швейцарии нацелено на продавливание «формулы мира» Украины. Без участия России говорить о запуске мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла, а «формула мира» представляет собой набор ультиматумов к России.

27 мая стало известно, что осенью 2024 г. Евросоюз рассчитывает провести встречу по Украине в Саудовской Аравии с участием России. Как пишет агентство Bloomberg, для властей ЕС является важным вопрос, как перейти от июньской конференции к возможному саммиту в Саудовской Аравии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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