Песков назвал конференцию в Швейцарии бесперспективной
Кремль считает конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии, бесперспективной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеканалу RT.
Песков отметил, что на данный момент наблюдается попытка подготовить конференцию в Швейцарии. Она, с точки зрения Кремля, является бесперспективной в контексте путей урегулирования конфликта на Украине. Песков в очередной раз подчеркнул, что обсуждать данный вопрос без России абсурдно.
2 мая Песков заявлял, что ожидания от мирной конференции в Швейцарии относительно коммуникации Украины и России не могут быть высокими, так как РФ не принимает в ней участия. Он также упомянул, что позиция России относительно переговоров хорошо известна. По мнению пресс-секретаря, она последовательна, абсолютно прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.
В тот же день пресс-служба посольства России в Берне сообщила «РИА Новости», что проведение конференции в Швейцарии нацелено на продавливание «формулы мира» Украины. Без участия России говорить о запуске мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла, а «формула мира» представляет собой набор ультиматумов к России.
27 мая стало известно, что осенью 2024 г. Евросоюз рассчитывает провести встречу по Украине в Саудовской Аравии с участием России. Как пишет агентство Bloomberg, для властей ЕС является важным вопрос, как перейти от июньской конференции к возможному саммиту в Саудовской Аравии.