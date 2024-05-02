Посольство РФ: конференция в Швейцарии будет продвигать формулу мира Украины
Проведение конференции в Швейцарии нацелено на продавливание формулы мира Украины. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе посольства России в Берне.
Посольство также отметило, что без участия России говорить о запуске мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла, а формула мира представляет собой набор ультиматумов к России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет результатов от саммита в Швейцарии по Украине без участия РФ. Песков также упомянул, что позиция России относительно переговоров хорошо известна. По мнению пресс-секретаря, она последовательна, абсолютно прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил диалог с Россией после конференции в Швейцарии. В интервью изданию Foreign Policy он заявил, что Россия может быть частью переговоров. По его словам, «нельзя закончить войну без обеих сторон».
Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».