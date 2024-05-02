Кремль не ждет результатов от саммита в Швейцарии по Украине без участия РФ
Ожидания от мирной конференции в Швейцарии относительно коммуникации Украины и России не могут быть высокими, так как РФ не принимает в ней участие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не понимаем, что это за веха – вот эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. То есть явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», – сказал он.
Песков также упомянул, что позиция России относительно переговоров «хорошо известна». По мнению пресс-секретаря, она «последовательна, абсолютно прозрачна» и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил диалог с Россией после конференции в Швейцарии. В интервью изданию Foreign Policy он заявил, что Россия может быть частью переговоров. По его словам, «нельзя закончить войну без обеих сторон».
Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу заявлял, что по итогам встречи будет подготовлен документ с мирным планом урегулирования конфликта, он будет передан России «в правильное время».