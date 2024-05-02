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Кремль не ждет результатов от саммита в Швейцарии по Украине без участия РФ

Ведомости

Ожидания от мирной конференции в Швейцарии относительно коммуникации Украины и России не могут быть высокими, так как РФ не принимает в ней участие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не понимаем, что это за веха – вот эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. То есть явно, что это какая-то инициатива, которая не настроена на результат», – сказал он. 

Песков также упомянул, что позиция России относительно переговоров «хорошо известна». По мнению пресс-секретаря, она «последовательна, абсолютно прозрачна» и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил диалог с Россией после конференции в Швейцарии. В интервью изданию Foreign Policy он заявил, что Россия может быть частью переговоров. По его словам, «нельзя закончить войну без обеих сторон».

Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу заявлял, что по итогам встречи будет подготовлен документ с мирным планом урегулирования конфликта, он будет передан России «в правильное время». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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