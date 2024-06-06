Макрон: французские инструкторы обучат 4500 военных Украины
Франция планирует обучить 4500 украинских военных и обеспечить их оружием и боеприпасами. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
«Мы предлагаем подготовить 4500 украинских солдат, оснастить их, обучить и предоставить им боеприпасы и оружие, необходимые для защиты их собственной территории», – сказал Макрон.
При этом он отметил, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине.
27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать в страну. 4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию, и у иностранных специалистов, которые могут там находиться, не будет никакого иммунитета от ударов Вооруженных сил РФ.