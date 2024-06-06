Макрон: французские инструкторы обучат 4500 военных Украины

27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать в страну. 4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию, и у иностранных специалистов, которые могут там находиться, не будет никакого иммунитета от ударов Вооруженных сил РФ.