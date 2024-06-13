Rheinmetall и Украина подписали меморандум о расширении сотрудничества
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, сообщила компания.
«Этим соглашением мы подтверждаем наше намерение продолжить сотрудничество в ближайшие годы и создать соответствующую основу», – приведены в сообщении компании слова ее генерального директора Армина Паппергера.
В сообщении также указано, что концерн сейчас ведет переговоры с Киевом о создании производства артиллерийской амуниции и передаче стране первых боевых машин пехоты Lynx в 2024 г. Кроме того, Rheinmetall планирует начать производство данных систем на Украине в ближайшем будущем.
11 июня Rheinmetall сообщил, что планирует открыть предприятия по ремонту танков Leopard на Украине. Отмечалось, что в 2023 г. украинские специалисты, в частности инженеры-механики и мехатроники, прошли обучение в Германии на базе концерна Rheinmetall. После него персонал вернулся на Украину и осуществлял обслуживание военной техники.
Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.