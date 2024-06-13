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Rheinmetall и Украина подписали меморандум о расширении сотрудничества

Ведомости

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, сообщила компания.

«Этим соглашением мы подтверждаем наше намерение продолжить сотрудничество в ближайшие годы и создать соответствующую основу», – приведены в сообщении компании слова ее генерального директора Армина Паппергера.

В сообщении также указано, что концерн сейчас ведет переговоры с Киевом о создании производства артиллерийской амуниции и передаче стране первых боевых машин пехоты Lynx в 2024 г. Кроме того, Rheinmetall планирует начать производство данных систем на Украине в ближайшем будущем.

11 июня Rheinmetall сообщил, что планирует открыть предприятия по ремонту танков Leopard на Украине. Отмечалось, что в 2023 г. украинские специалисты, в частности инженеры-механики и мехатроники, прошли обучение в Германии на базе концерна Rheinmetall. После него персонал вернулся на Украину и осуществлял обслуживание военной техники.

Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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