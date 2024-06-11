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Rheinmetall планирует открыть предприятия по ремонту танков Leopard на Украине

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Немецкий концерн Rheinmetall планирует открыть на Украине новые предприятия для ремонта танков Leopard, сообщается на официальном сайте производителя.

«В дальнейшем танки Leopard 1, Leopard 2 и другие системы производства ФРГ должны будут ремонтироваться также и на других площадках Украины», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году украинские специалисты, в частности инженеры-механики и мехатроники, прошли обучение в Германии на базе концерна Rheinmetall. После него персонал вернулся на Украину и осуществлял обслуживание военной техники.

11 июня стало известно, что норвежский завод Ritek начнет собирать танки Leopard 2. Производитель подписал соответствующее соглашение с немецкой машиностроительной компанией KNDS Deutschland, которая занимается разработкой и производством военной техники. Кроме того, Ritek планирует предоставлять услуги по техобслуживанию танков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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