Rheinmetall планирует открыть предприятия по ремонту танков Leopard на Украине
Немецкий концерн Rheinmetall планирует открыть на Украине новые предприятия для ремонта танков Leopard, сообщается на официальном сайте производителя.
«В дальнейшем танки Leopard 1, Leopard 2 и другие системы производства ФРГ должны будут ремонтироваться также и на других площадках Украины», – сказано в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году украинские специалисты, в частности инженеры-механики и мехатроники, прошли обучение в Германии на базе концерна Rheinmetall. После него персонал вернулся на Украину и осуществлял обслуживание военной техники.
11 июня стало известно, что норвежский завод Ritek начнет собирать танки Leopard 2. Производитель подписал соответствующее соглашение с немецкой машиностроительной компанией KNDS Deutschland, которая занимается разработкой и производством военной техники. Кроме того, Ritek планирует предоставлять услуги по техобслуживанию танков.