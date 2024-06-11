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Норвегия начнет собирать танки Leopard 2

Ведомости

Норвегия начнет собирать танки Leopard 2 на заводе Ritek, сообщило минобороны страны на официальном сайте.

«37 из 54 танков Leopard 2, которые Норвегия заказала у немецкой Krauss-Maffei Wegmann, будут собираться на заводе Ritek в Левангере», – говорится в сообщении ведомства.

11 июня в Осло Ritek подписал соответствующее соглашение с немецкой машиностроительной компанией KNDS Deutschland, которая занимается разработкой и производством военной техники. Кроме того, отмечается, что Ritek планирует не только собирать Leopard 2, но и предоставлять услуги по техобслуживанию танков.

В марте прошлого года Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2. Вместе с танками в Киев поступило несколько машин поддержки. В конце мая этого года Германия и Дания поставили Украине 10 танков Leopard. Кроме того, Германия готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

В апреле в сети появились кадры эвакуации танка Leopard 2 из зоны боевых действий, которую провели бойцы группировки «Центр». Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, пришлось разрывать гусеницы подрывом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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