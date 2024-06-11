Норвегия начнет собирать танки Leopard 2
Норвегия начнет собирать танки Leopard 2 на заводе Ritek, сообщило минобороны страны на официальном сайте.
«37 из 54 танков Leopard 2, которые Норвегия заказала у немецкой Krauss-Maffei Wegmann, будут собираться на заводе Ritek в Левангере», – говорится в сообщении ведомства.
11 июня в Осло Ritek подписал соответствующее соглашение с немецкой машиностроительной компанией KNDS Deutschland, которая занимается разработкой и производством военной техники. Кроме того, отмечается, что Ritek планирует не только собирать Leopard 2, но и предоставлять услуги по техобслуживанию танков.
В марте прошлого года Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2. Вместе с танками в Киев поступило несколько машин поддержки. В конце мая этого года Германия и Дания поставили Украине 10 танков Leopard. Кроме того, Германия готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.
В апреле в сети появились кадры эвакуации танка Leopard 2 из зоны боевых действий, которую провели бойцы группировки «Центр». Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, пришлось разрывать гусеницы подрывом.