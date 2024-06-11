Норвегия начнет собирать танки Leopard 2

В марте прошлого года Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2. Вместе с танками в Киев поступило несколько машин поддержки. В конце мая этого года Германия и Дания поставили Украине 10 танков Leopard. Кроме того, Германия готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.