Украина получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии
Поставка восьми танков Leopard 2 на Украину из военных запасов Норвегии завершена, сообщила пресс-служба норвежского минобороны.
«Норвегия подготовила и переправила украинцам танки. Восемь норвежских танков достигли пункта назначения», – говорится в сообщении.
Вместе с танками на Украину поступило несколько машин поддержки, а в Польше идет подготовка танковых экипажей.
О том, что Норвегия передаст Киеву танки Leopard 2, стало известно в феврале. В конце января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams соответственно. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия и др.
После начала российской военной операции на Украине страны ЕС, США, Великобритания и др. ввели новые санкции в отношении промышленности и экономики России. В частности, они начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины. Власти РФ не раз критиковали поставки оружия Киеву. Также они отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта.
18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.