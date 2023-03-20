Украина получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии

О том, что Норвегия передаст Киеву танки Leopard 2, стало известно в феврале. В конце января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams соответственно. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия и др.