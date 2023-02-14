Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard 2
Норвегия передаст Киеву восемь танков Leopard 2 и до четырех боевых машин поддержки, сообщила пресс-служба минобороны страны со ссылкой на министра обороны Бьорна Арильда Грама.
«Решение о передаче танков Leopard 2 и машин поддержки было принято после диалога как с главнокомандующим обороны, так и с другими европейскими странами», – заявил Грам.
Помимо этого Норвегия выделит средства на закупку боеприпасов и запасных частей к технике. Грам также заявил, что Норвегия будет способствовать обучению украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками.
25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams соответственно. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.