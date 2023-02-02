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Путин заявил, что у нынешних элит ФРГ выветривается память о жертвах фашизма

Ведомости

У нынешних элит ФРГ выветривается память о жертвах немецкого фашизма, но она сохраняется у простых граждан Германии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

«Хотел бы сказать, и в Германии помнят об этом, что первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма были как раз немецкие антифашисты. И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», – сказал президент (цит. по ТАСС).

Глава государства подчеркнул, что простой гражданин Германии с уважением относится и к России, и к тем героям, которые победили нацизм.

Во время сегодняшнего выступления на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве, Путин заявил, что России вновь угрожают немецкие танки с крестами на борту, однако Запад не осознает, что в случае военного противостояния с Россией применением одной только бронетехники дело не закончится. По словам главы государства, те, кто втягивают в военное противостояние с Россией европейские страны, включая Германию, и заявляют об этом как о свершившемся факте, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой».

Глава государства ранее заявил, что народ без памяти о прошлом не имеет будущего. «Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого. Без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем», – отмечал президент.

В четверг, 2 февраля, Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. Выступая на торжественном концерте, посвященном этому событию, глава государства заявил, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости российского народа. Путин заявил, что «наш моральный долг», в первую очередь перед солдатами-победителями, заключается в том, чтобы хранить память об этом подвиге, передавать ее грядущим поколениям, «не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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