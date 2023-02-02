Путин заявил, что у нынешних элит ФРГ выветривается память о жертвах фашизма
У нынешних элит ФРГ выветривается память о жертвах немецкого фашизма, но она сохраняется у простых граждан Германии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
«Хотел бы сказать, и в Германии помнят об этом, что первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма были как раз немецкие антифашисты. И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», – сказал президент (цит. по ТАСС).
Глава государства подчеркнул, что простой гражданин Германии с уважением относится и к России, и к тем героям, которые победили нацизм.
Во время сегодняшнего выступления на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве, Путин заявил, что России вновь угрожают немецкие танки с крестами на борту, однако Запад не осознает, что в случае военного противостояния с Россией применением одной только бронетехники дело не закончится. По словам главы государства, те, кто втягивают в военное противостояние с Россией европейские страны, включая Германию, и заявляют об этом как о свершившемся факте, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой».
Глава государства ранее заявил, что народ без памяти о прошлом не имеет будущего. «Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого. Без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем», – отмечал президент.
В четверг, 2 февраля, Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. Выступая на торжественном концерте, посвященном этому событию, глава государства заявил, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости российского народа. Путин заявил, что «наш моральный долг», в первую очередь перед солдатами-победителями, заключается в том, чтобы хранить память об этом подвиге, передавать ее грядущим поколениям, «не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла».