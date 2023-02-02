Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве
Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград, передают «РИА Новости». Поездка главы государства приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.
В ходе своей поездки Путин почтит память советских солдат, которые участвовали в Сталинградской битве, возложив венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Российский президент также выступит на торжественном концерте, посвященном юбилейной дате.
Помимо этого, как пишет агентство, в ходе поездки Путин проведет встречу с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Также у главы государства запланирована беседа с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
2 февраля, в годовщину победы в Сталинградской битве, в Волгограде пройдут военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, также состоится концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют.
Сталинградская битва шла с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. В ходе контрнаступления, известного как операция «Уран», советская армия окружила 6-ю армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и ликвидировала войска противника. 2 февраля немецкая группировка под Сталинградом (современный Волгоград) капитулировала. Считается, что победа в Сталинградской битве ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.