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Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве

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Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград, передают «РИА Новости». Поездка главы государства приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.

В ходе своей поездки Путин почтит память советских солдат, которые участвовали в Сталинградской битве, возложив венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Российский президент также выступит на торжественном концерте, посвященном юбилейной дате.

Помимо этого, как пишет агентство, в ходе поездки Путин проведет встречу с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Также у главы государства запланирована беседа с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

2 февраля, в годовщину победы в Сталинградской битве, в Волгограде пройдут военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, также состоится концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют.

Сталинградская битва шла с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. В ходе контрнаступления, известного как операция «Уран», советская армия окружила 6-ю армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и ликвидировала войска противника. 2 февраля немецкая группировка под Сталинградом (современный Волгоград) капитулировала. Считается, что победа в Сталинградской битве ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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