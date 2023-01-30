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Песков анонсировал однодневную поездку Путина в Волгоград

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, однако он проведет там не пять дней, как ранее сообщали в сети, а один. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это неправильная информация. Путин действительно посетит на этой неделе Волгоград. Мы сообщим вам, когда. Речь идет об однодневной поездке», — ответил он на вопрос о появившихся сообщениях о пятидневном визите главы государства.

Накануне, 29 января, в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщили, что российский лидер посетит Волгоградскую область с 30 января по 5 февраля. Поездка Путина будет приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве.

2 февраля, в годовщину победы в Сталинградской битве, в Волгограде пройдут военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, также состоится концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют.

Сталинградская битва шла с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. В ходе контрнаступления, известного как операция «Уран», советская армия окружила 6-ю армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и ликвидировала войска противника. 2 февраля немецкая группировка под Сталинградом (современный Волгоград) капитулировала. Считается, что победа в Сталинградской битве ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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