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В Кремле назвали ложью слова Джонсона об угрозе Путина ракетами

Ведомости

Заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора якобы угрожал ему ракетным ударом, является ложью, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее британские СМИ, в частности Sky News, привели фрагмент из документального фильма BBC, в ходе которого Джонсон рассказал об экстраординарном разговоре с Путиным в феврале 2022 г., в ходе которого российский президент якобы заявил: «Я не хочу причинять вам боль, но с ракетой это займет всего минуту». По словам Джонсона, Путин сказал «что-то в этом роде».

«То, что сказал господин Джонсон, это неправда... Я знаю, о чем шла речь во время этого разговора. И еще раз официально повторяю – это ложь. Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности Российской Федерации, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», – прокомментировал слова Джонсона Песков.

Представитель Кремля допустил, что Джонсон мог не понять, о чем с ним говорил Путин, однако тогда, по его оценке, становится «чуть-чуть не по себе» за него. Песков также добавил, что если остальная часть фильма BBC будет «в таком же ключе», то на него лучше не тратить время.

Джонсон в этом фильме также отметил, что предупреждал российского лидера, что Запад введет «более жесткие санкции» в случае ввода российских войск на территорию Украины. В феврале 2022 г. Джонсон также заявил, что подобные действия лишь усилят поддержку Западом Украины и приведут к расширению НАТО у границ РФ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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