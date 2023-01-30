В Кремле назвали ложью слова Джонсона об угрозе Путина ракетами

«То, что сказал господин Джонсон, это неправда... Я знаю, о чем шла речь во время этого разговора. И еще раз официально повторяю – это ложь. Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности Российской Федерации, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», – прокомментировал слова Джонсона Песков.