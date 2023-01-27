МИД РФ: решения в Киеве принимает не Зеленский

«Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждет весной, только что сказал президент США», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).