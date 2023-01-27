МИД РФ: решения в Киеве принимает не Зеленский
Слова президента США Джо Байдена о подготовке ВСУ к контрнаступлению подтверждают, что решения в Киеве принимает не президент страны Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждет весной, только что сказал президент США», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Захарова также добавила, что увеличение поставок Киеву наступательных вооружений свидетельствует о том, что конфликт НАТО и России развивается по нарастающей, а страны Запада хотят нанести РФ наибольший ущерб.
О том, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали, ранее говорили и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 января заявил, что западные страны привержены «драматическому» заблуждению о возможности украинской стороны иметь успех на поле боя. По его словам, это заблуждение Запада, «которое заставит еще неоднократно пожалеть». Он отметил, что это приводит к тому, что конфликт на Украине «деградирует» и провоцирует на дополнительную напряженность «по восходящей спирали».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложенные ранее Зеленским условия для мирных переговоров «несуразными». По словам главы МИД РФ, в «формуле мира» украинского лидера из десяти пунктов «навалено все что можно». В то же время Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала, добавил Лавров.
Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.