Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях до спецоперации на Украине

«Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не собирается вступать в НАТО в ближайшее время. О каком именно временном промежутке идет речь?" И я ответил: "Ну, она не планирует вступать в НАТО в обозримом будущем. Вы это прекрасно знаете», — поделился подробностями разговора с Путиным экс-премьер Великобритании в документальном фильме BBC, который выйдет 30 января.