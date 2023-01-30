Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях до спецоперации на Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал подробности разговора с президентом РФ Владимиром Путиным перед началом спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Его слова приводит газета Telegraph.
Британский политик рассказал, что предупреждал российского лидера, что Запад введет «более жесткие санкции» в случае ввода российских войск на территорию Украины. В феврале 2022 г. Джонсон также заявил, что подобные действия лишь усилят поддержку Западом Украины и приведут к расширению НАТО у границ РФ.
«Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не собирается вступать в НАТО в ближайшее время. О каком именно временном промежутке идет речь?" И я ответил: "Ну, она не планирует вступать в НАТО в обозримом будущем. Вы это прекрасно знаете», — поделился подробностями разговора с Путиным экс-премьер Великобритании в документальном фильме BBC, который выйдет 30 января.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
На фоне начала спецоперации США, Великобритания и страны ЕС ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
В то же время российские власти не раз говорили, что Западу не удалось достичь цели и обрушить экономику страны. 15 декабря 2022 г. в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин заявил о неоправдавшихся расчетах «смять» российскую экономику с помощью санкций. По его словам, у западных стран не получилось обвалить рубль и «спровоцировать разрушительную инфляцию» из-за собранности российского бизнеса и сплоченности граждан страны.
22 декабря в ходе пресс-конференции Путин отметил, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». 11 января глава государства еще раз подчеркнул, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Путин указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам.