Путин: c Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.