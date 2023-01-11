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Путин: c Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник

Ведомости

В 2022 г. ничего из того, что противник предрекал России, не произошло, заявил президент Владимир Путин на совещании правительства.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в ближайшее время необходимо добиться решения вопросов, связанных с суверенным и независимым развитием «вопреки любому внешнему давлению и угрозам».

«Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — подчеркнул президент.

В декабре 2022 г. Путин заявил, что с помощью беспрецедентных санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, однако их расчеты не оправдались. «Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия», — отмечал он. Президент объяснил провал планов Запада собранностью российских предпринимателей и органов власти, а также сплоченностью россиян. 

Еще летом в ходе Петербургского экономического форума Путин заявил о провале западных санкций против России. По его словам, разрушить экономику страны не получилось из-за сплоченности российского бизнеса. Тогда же он отметил «безумность и бездумность» ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных