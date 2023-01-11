Путин: c Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник
В 2022 г. ничего из того, что противник предрекал России, не произошло, заявил президент Владимир Путин на совещании правительства.
«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что в ближайшее время необходимо добиться решения вопросов, связанных с суверенным и независимым развитием «вопреки любому внешнему давлению и угрозам».
«Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — подчеркнул президент.
В декабре 2022 г. Путин заявил, что с помощью беспрецедентных санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, однако их расчеты не оправдались. «Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия», — отмечал он. Президент объяснил провал планов Запада собранностью российских предпринимателей и органов власти, а также сплоченностью россиян.
Еще летом в ходе Петербургского экономического форума Путин заявил о провале западных санкций против России. По его словам, разрушить экономику страны не получилось из-за сплоченности российского бизнеса. Тогда же он отметил «безумность и бездумность» ограничений.