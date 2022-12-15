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Путин заявил, что расчет Запада разрушить российскую экономику не оправдался

Ведомости

С помощью беспрецедентных санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, однако их расчеты не оправдались. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — отметил глава государства.

Путин объяснил провал планов Запада собранностью российских предпринимателей и органов власти, а также сплоченностью россиян. 

Президент РФ заявил, что по итогам года ожидается снижение ВВП на 2,5%. Он напомнил, что еще весной российской экономике прогнозировали «крах в 20%». Путин также заявил, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. По его словам, такого результата удалось добиться благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также ответственной финансовой политике.

Еще летом в ходе Петербургского экономического форума российский лидер заявил о провале западных санкций против России. По его словам, разрушить экономику страны не получилось из-за сплоченности российского бизнеса. Тогда же он отметил «безумность и бездумность» ограничений.

В июле Путин вновь выразил мнение, что западные санкции не достигли своих целей. По его словам, Запад хотел с помощью ограничений посеять раздор в обществе, однако ему не удалось это сделать. В то же время он признал, что санкции создают проблемы для российской экономики, но «не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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