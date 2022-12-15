Путин заявил, что расчет Запада разрушить российскую экономику не оправдался
С помощью беспрецедентных санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, однако их расчеты не оправдались. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался», — отметил глава государства.
Путин объяснил провал планов Запада собранностью российских предпринимателей и органов власти, а также сплоченностью россиян.
Президент РФ заявил, что по итогам года ожидается снижение ВВП на 2,5%. Он напомнил, что еще весной российской экономике прогнозировали «крах в 20%». Путин также заявил, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. По его словам, такого результата удалось добиться благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также ответственной финансовой политике.
Еще летом в ходе Петербургского экономического форума российский лидер заявил о провале западных санкций против России. По его словам, разрушить экономику страны не получилось из-за сплоченности российского бизнеса. Тогда же он отметил «безумность и бездумность» ограничений.
В июле Путин вновь выразил мнение, что западные санкции не достигли своих целей. По его словам, Запад хотел с помощью ограничений посеять раздор в обществе, однако ему не удалось это сделать. В то же время он признал, что санкции создают проблемы для российской экономики, но «не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига».