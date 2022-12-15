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Путин назвал рубль одной из самых сильных валют мира

Ведомости

С начала года российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Уровень цен в России после серьезного всплеска в марте - апреле начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», — сказал глава государства во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин уточнил, что такого результата получилось достичь благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также ответственной финансовой политике.

Он отметил, что в отношении России развернута «беспрецедентная санкционная агрессия», целью которой было «смять» национальную экономику. Путин подчеркнул, что расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался. 

Еще летом в ходе Петербургского экономического форума российский лидер заявил о провале западных санкций против России. По его словам, разрушить экономику страны не получилось из-за сплоченности российского бизнеса. 

В июле он вновь отметил, что западные санкции не достигли своих целей. По его словам, Запад хотел с помощью ограничений посеять раздор в обществе, однако ему не удалось это сделать. В то же время он признал, что санкции создают проблемы для российской экономики, но «не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных