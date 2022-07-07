Газета
Политика

Путин: санкции Запада не достигли своих целей

Ведомости

Западные страны хотели с помощью санкций ударить по российской экономике и посеять раздор в обществе, однако им не удалось это сделать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

По его словам, санкции создают трудности для России, однако не такие, на которые рассчитывали западные страны. «Очевидно, что они пытались не просто побольнее ударить по российской экономике. Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло и, уверен, не выйдет», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что попытки Запада навязать миру свой миропорядок обречены на неудачу. Глава российского государева добавил, что спецоперация на Украине стала началом кардинального слома американского миропорядка, перехода к «действительно многополярному миру», основанному на международном праве и подлинном суверенитете. Президент подчеркнул, что этот процесс «остановить уже невозможно».

В начале июня Путин заявил, что ошибки стран Запада в экономической политике и введение санкций привели к росту инфляции, бедности и дефициту продовольствия в мире. Позднее президент заявил, что страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабление своего влияния в мире.

Ранее по теме: Путин ликвидировал оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2»

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных