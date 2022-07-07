Путин: санкции Запада не достигли своих целей
Западные страны хотели с помощью санкций ударить по российской экономике и посеять раздор в обществе, однако им не удалось это сделать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.
По его словам, санкции создают трудности для России, однако не такие, на которые рассчитывали западные страны. «Очевидно, что они пытались не просто побольнее ударить по российской экономике. Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло и, уверен, не выйдет», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что попытки Запада навязать миру свой миропорядок обречены на неудачу. Глава российского государева добавил, что спецоперация на Украине стала началом кардинального слома американского миропорядка, перехода к «действительно многополярному миру», основанному на международном праве и подлинном суверенитете. Президент подчеркнул, что этот процесс «остановить уже невозможно».
В начале июня Путин заявил, что ошибки стран Запада в экономической политике и введение санкций привели к росту инфляции, бедности и дефициту продовольствия в мире. Позднее президент заявил, что страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабление своего влияния в мире.
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