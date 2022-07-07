Путин: санкции Запада не достигли своих целей

По его словам, санкции создают трудности для России, однако не такие, на которые рассчитывали западные страны. «Очевидно, что они пытались не просто побольнее ударить по российской экономике. Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло и, уверен, не выйдет», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).