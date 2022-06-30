Путин: западные страны загнали себя в ловушку
Страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабление своего влияния в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки России.
«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что это произошло, потому что западные страны не смогли проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния.
Президент отметил, что среди приоритетов СВР – стратегическое прогнозирование развития международных процессов и содействие развитию промышленного потенциала России. Также Путин призвал СВР не ослаблять внимание к вопросам безопасности россиян за границей.
В начале июня Путин заявил, что ошибки стран Запада в экономической политике и введение санкций привели к росту инфляции, бедности и дефициту продовольствия в мире. Попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую», подчеркивал президент.