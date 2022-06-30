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Путин: западные страны загнали себя в ловушку

Ведомости

Страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабление своего влияния в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки России.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что это произошло, потому что западные страны не смогли проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния.

Президент отметил, что среди приоритетов СВР – стратегическое прогнозирование развития международных процессов и содействие развитию промышленного потенциала России. Также Путин призвал СВР не ослаблять внимание к вопросам безопасности россиян за границей.

В начале июня Путин заявил, что ошибки стран Запада в экономической политике и введение санкций привели к росту инфляции, бедности и дефициту продовольствия в мире. Попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую», подчеркивал президент.

Ранее по теме: Путин обвинил Запад в циничном отношении к глобальным продовольственным проблемам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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