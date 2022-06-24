Путин обвинил Запад в циничном отношении к глобальным продовольственным проблемам
Западные страны, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, цинично относятся к глобальным продовольственным проблемам, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции.
Президент сравнил отношение западных стран к продовольственным проблемам с высказыванием, которое приписывается французской королеве Марии-Антуанетте. «По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По его словам, страны, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна. «При этом искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты. Кстати говоря, и по американским, и по нашим оценкам, это примерно пять-шесть миллионов тонн пшеницы и плюс семь миллионов тонн кукурузы – тоже кое-что, но глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает», — заключил Путин.
Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир стоит перед лицом катастрофы из-за растущей нехватки продовольствия. По его словам, спецоперация на Украине усугубила и без того сложную ситуацию, вызвав «беспрецедентный мировой продовольственный кризис», на который также повлияли проблема изменения климата, пандемия коронавируса и социальное неравенство.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» Путин отметил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Он добавил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.