Путин обвинил Запад в циничном отношении к глобальным продовольственным проблемам

По его словам, страны, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна. «При этом искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты. Кстати говоря, и по американским, и по нашим оценкам, это примерно пять-шесть миллионов тонн пшеницы и плюс семь миллионов тонн кукурузы – тоже кое-что, но глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает», — заключил Путин.