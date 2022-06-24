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Экономика

Путин обвинил Запад в циничном отношении к глобальным продовольственным проблемам

Ведомости

Западные страны, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, цинично относятся к глобальным продовольственным проблемам, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции.

Президент сравнил отношение западных стран к продовольственным проблемам с высказыванием, которое приписывается французской королеве Марии-Антуанетте. «По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По его словам, страны, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна. «При этом искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты. Кстати говоря, и по американским, и по нашим оценкам, это примерно пять-шесть миллионов тонн пшеницы и плюс семь миллионов тонн кукурузы – тоже кое-что, но глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает», — заключил Путин.

Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир стоит перед лицом катастрофы из-за растущей нехватки продовольствия. По его словам, спецоперация на Украине усугубила и без того сложную ситуацию, вызвав «беспрецедентный мировой продовольственный кризис», на который также повлияли проблема изменения климата, пандемия коронавируса и социальное неравенство.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» Путин отметил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Он добавил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.

Ранее по теме: Путин заявил о возможности России поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерновых

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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